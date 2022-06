WWDC2022 Apple: da iOS 16 per gli iPhone al nuovo chip M2. Novità anche per iPad, iMac e Watch

Durante la conferenza annuale WWDC2022, Apple ha annunciato una carrellata di nuovi prodotti, dal nuovo software per gli iPhone, iOS 16, al nuovo chip M2. Annunciati nuovi software anche per iPad, iMac e Watch.

Apple, in quella che è stata la sua prima conferenza annuale live dall’inizio della pandemia Covid-19, ha annunciato anche due nuovi laptop che contengono i suoi nuovi chip M2.

L’evento live si è tenuto a Cupertino, in California.

Di seguito le novità annunciate, oltre al nuovo sistema operativo per gli iPhone, iOS 16:

un nuovo MacBook Air con i nuovi chip M2; un nuovo software Mac, chiamato macOS Ventura; un nuovo software per gli iPad, battezzato iPadOS 16; Apple Pay Later, servizio ‘Buy now, pay later’; un nuovo software per gli Apple Watch, chiamato watchOS 9.