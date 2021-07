Volkswagen: profitti record nel 1° semestre, titolo vola a +6% a Francoforte

Titta Ferraro 9 luglio 2021 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Solidi numeri nella prima metà dell'anno per Volkswagen che, stando ai dati preliminari appena diffusi, ha riportato nel primo semestre un utile operativo di circa 11 miliardi di euro, ossia sopra i livelli pre-pandemia sotto la spinta di una forte domanda in Europa e Stati Uniti. nel primo semestre 2020 il colosso auto di Wolsburg aveva registrato una perdita operativa di 1,49 miliardi di euro complice il forte impatto del lockdown. Nel primo semestre 2019 invece l'utile operativo era stato di circa 9 miliardi.Il titolo è schizzato in avanti arrivando a +6% circa in area 212 euro.