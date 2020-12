Visa e BlockFi lanciano una carta di credito che premia gli utenti con Bitcoin

Alessandra Caparello 3 dicembre 2020 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Visa Inc. insieme a BlockFi startup di criptovaluta con sede a New York, lancia una carta di credito che premia gli utenti con Bitcoin piuttosto che con miglia aeree o altri premi in contanti.Gli utenti della carta di credito Bitcoin Rewards riceveranno l'1,5% dei loro acquisti nel bene digitale più prezioso del mondo. La carta, che viene fornita con una tassa annuale di 200 dollari, sarà emessa da Evolve Bank & Trust e anche se le società prevedono di lanciare il prodotto all'inizio del 2021, i titolari di un conto BlockFi potranno iscriversi in anticipo. Siamo entusiasti di aggiungere carte di credito alla nostra suite di prodotti ed espandere l’accessibilità di Bitcoin a un più ampio gruppo di consumatori” così Zac Prince, fondatore e CEO di BlockFi.