Visa acquista la piattaforma di open banking Tink per 1,8 mld

Titta Ferraro 24 giugno 2021 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Shopping in Europa per Visa che fa sua la piattaforma di open banking svedese Tink. Il gigante dei pagamenti sborserà 1,8 miliardi di euro per la fintech svedese utilizzata da banche e startup per accedere ai dati finanziari dei consumatori. La tecnologia utilizzata da Tink permette di connettersi a più di 3.400 banche raggiungendo oltre 250 milioni di clienti bancari in tutta Europa.L'acquisizione verrà finanziata in contanti e non avrà alcun impatto sul programma di riacquisto di azioni proprie o sulla politica dei dividendi di Visa.