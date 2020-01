Virus Cina zavorra Wall Street, Dow Jones giù di 500 pti

Titta Ferraro 27 gennaio 2020 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Incipit di ottava molto difficile per Wall Street con gli indici azionari Usa che segnano subito in avvio i maggiori ribassi intraday dallo scorso 2 ottobre. Pesa l'acuirsi delle preoccupazioni sulla diffusione del coronavirus cinese, con il bilancio delle vittime e il numero di persone infette in forte aumento.Nei primi scambi il Dow Jones Industrial Average ha segnato oltre -500 punti rispetto ai livelli della vigilia e adesso dsi attesta a 28.560 punti (-428 pti, ossia -1,485). Cali nell'ordine dell'1,5 per cento anche per lo S&P 500, mentre il Nasdaq cede oltre il 2%. Questa settimana attesa per la Fed (annuncio sui tassi mercoledì) e le trimestrali di diverse big tech a partire da Apple e Tesla che domani daranno i conti del IV trimestre 2019.Il numero di morti causati dal coronavirus è salito a 80 e il numero di quelli infetti si è avvicinato a 3.000 casi confermati.