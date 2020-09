Violento sell-off sul Nasdaq (-5% Apple e -8% Tesla) fa deragliare anche Piazza Affari

Titta Ferraro 3 settembre 2020 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

Diventa nero l'umore dei mercati complice il violento dietrofront del Nasdaq colpito da corpose prese di profitto. L'indice tecnologico segna oltre -3,8% con vendite concentrate sulle Mega Cap: -5% Apple e Facebook,-4,08% Amazon, -3,5% Google e -8% Tesla.Oltre al sell-off sulla tecnologia, gli investitori guardano con timore alla ripresa economica dopo che le richieste di sussidio di disoccupazione negli Usa sono risultate ancora elevate e l'indice ISM ha segnato un rallentamento nel settore dei servizi ad agosto.Difficoltà di Wall Street che hanno spinto in rosso anche Piazza Affari con il Ftse Mib a -1,2% in area 19.600 punti dopo che in mattinata viaggiava fino a oltre +1% sotto la spinta anche del piano di stimolo da 100 mld annunciato dalla Francia e del calo dell'euro contro il dollaro.