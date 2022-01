Videogame, Take-Two acquisterà Zynga per $12,7 miliardi. Titolo Zynga vola del 50%

Laura Naka Antonelli 10 gennaio 2022 - 15:30

Finanza.com

Ondata di buy sul titolo Zynga, società specializzata nello sviluppo di videogiochi, che schizza sul Nasdaq del 50% dopo la notizia della sua acquisizione da parte di Take-Two Interactive, colosso produttore anch'esso di videogame, per un ammontare di $12,7 miliardi.Take-Two ha annunciato nella giornata di oggi l'acquisto di Zynga per un valore di $9,86 per azione, a premio del 64% rispetto al valore a cui il titolo Zynga ha chiuso le contrattazioni di venerdì.Take-Two ha precisato che gli azionisti di Zynga riceveranno 3,50 dollari in cash e 6,36 dollari in azioni Take-Two per ogni azione Zynga detenuta.L'accordo, che dovrà ricevere il via libera degli azionisti e delle autorità di mercato, dovrebbe chiudersi entro il 30 giugno del 2022.