ViacomCbs: il re dei media Usa Redstone muore a 97 anni

Daniela La Cava 12 agosto 2020 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Si è spento all'età di 97 anni in California Sumner Redstone. Il miliardario americano era il presidente di National Amusements, azionista di controllo del colosso media ViacomCbs. Redstone ha guidato Viacom come presidente dal 1987 al 2016 e come ceo dal 1996 al 2005. Sotto la sua guida, Viacom ha acquisito marchi che oggi rendono forte l'intero portafoglio di ViacomCBS, tra cui MTV nel 1985, Paramount Pictures nel 1994 e BET nel 2001.