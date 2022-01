Variante Omicron, Pfizer-BioNTech: al via studio clinico per vaccino specifico

Redazione Finanza 25 gennaio 2022 - 14:07

Pfizer e BioNTech hanno fatto sapere di avere iniziato lo studio clinico sul candidato vaccino per la variante Omicron. Nel dettaglio, le due società hanno annunciato l'avvio dello studio che verrà condotto su una popolazione adulta con un'età compresa fra i 18 e i 55 anni per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità del vaccino Omicron. Questo studio fa parte delle attività di Pfizer e BioNTech per affrontare Omicron e determinare la potenziale necessità di un vaccino basato su variante."Sebbene la ricerca attuale e i dati del mondo reale mostrino che i booster continuano a fornire un elevato livello di protezione contro malattie gravi e ospedalizzazione da Omicron, riconosciamo la necessità di essere preparati nel caso in cui questa protezione diminuisca nel tempo", ha spiegato Kathrin U. Jansen, senior vice president e responsabile vaccine research & development di Pfizer. "Rimanere vigili contro il virus ci richiede di identificare nuovi approcci affinché le persone mantengano un elevato livello di protezione", ha aggiunto.