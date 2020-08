Vaccino anti-Covid: l'americana Moderna in trattative con Giappone per vendere 40 mln di dosi

Valeria Panigada 28 agosto 2020 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

L'americana Moderna Inc. ha confermato di essere in trattative con il governo del Giappone per vendere almeno 40 milioni di dosi del suo candidato vaccino contro il Covid-19. Secondo l'accordo preliminare, il vaccino, se passerà tutti i test e le approvazioni da parte dei regolatori, verrà distribuito da Takeda Pharmaceutical a partire della prima metà del 2021. Il vaccino Covid-19 di Moderna è entrato negli studi di fase 3 negli Stati Uniti.