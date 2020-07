Vaccino anti-Covid: governo Usa firma accordo con Pfizer e BioNTech per 600 mln di dosi

Valeria Panigada 22 luglio 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Ilgoverno degli Stati Uniti si è assicurato fino a 600 milioni di dosi del possibile vaccino anti-Covid in via di sperimentazione da Pfizer e BioNTech. Nel dettaglio, verranno consegnati in una prima fase 100 milioni di dosi per 1,95 miliardi di dollari con l'opzione per altre 500 milioni di dosi aggiuntive del vaccino che sarà distribuito gratuitamente alla popolazione, una volta ottenuta l'approvazione e l'autorizzazione all'uso dalla Food and Drug Administration (FDA). Attualmente infatti Pfizer e BioNTech hanno avviato gli studi clinici su quattro potenziali vaccini, che però devono ancora completare l'iter sperimentale. Pfizer e BioNTech prevedono di richiedere l'autorizzazione all'uso già nell'ottobre 2020, se gli studi in corso avranno esito positivo. Le due aziende si aspettano di produrre a livello globale fino a 100 milioni di dosi entro la fine del 2020 e potenzialmente oltre 1,3 miliardi di dosi entro la fine del 2021.