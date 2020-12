Vaccino anti-Covid: Pfizer e BioNTech annunciano accordo con governo Usa per altre 100 milioni di dosi

Laura Naka Antonelli 23 dicembre 2020 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Pfizer e BioTech hanno annunciato di aver raggiunto un nuovo secondo accordo con il governo degli Stati Uniti per la distribuzione di altre 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid-19, prodotto congiuntamente.L'accordo porta il numero totale dei vaccini distribuiti in Usa a 200 milioni di dosi, disponibili entro la fine di luglio del 2021. Il titolo Pfizer sale in premercato dello 0,57%, mentre BioNTech è sotto pressione con un calo superiore al 3%.