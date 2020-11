Vaccino anti-Covid, Pfizer: 'è un grande giorno per scienza e umanità'

Titta Ferraro 9 novembre 2020 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

"Oggi è un grande giorno per la scienza e l'umanità". Lo afferma Albert Bourla, presidente e amministratore delegato della Pfizer nella nota in cui il colosso farmaceutico annuncia che il vaccino Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech SE ha prevenuto oltre il 90% delle infezioni in uno studio su decine di migliaia di volontari. Verrà quindi chiesta l'autorizzazione alla FDA per l'uso di emergenza negli Stati Uniti alla fine del mese."Stiamo raggiungendo questo traguardo importante nel nostro programma di sviluppo di vaccini in un momento in cui il mondo ne ha più bisogno con tassi di infezione che stabiliscono nuovi record, ospedali che si avvicinano al limite delle loro capacità e le economie che lottano per riaprire", ha aggiunto Bourla.