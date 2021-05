Vaccino Pfizer per ragazzi under 16, Fauci prevede ok FDA entro pochi giorni

Titta Ferraro 5 maggio 2021 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

La Food and Drug Administration (FDA) potrebbe dare l'autorizzazione di emergenza per l'uso del vaccino Pfizer contro il coronavirus per adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni nei giro di pochi giorni. A dirlo è oggi Anthony Fauci, massimo esperto statunitense di malattie infettive e consigliere medico della Casa Bianca. "Penso che sarà molto presto", ha detto Fauci durante un'intervista a NBC News. “Non voglio anticipare la FDA, ma credo che il via libera arriverà entro pochi giorni. Non riesco a immaginare che sarà molto più lungo di così".Ieri il presidente e amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha dichiarato che l'annuncio è atteso "a breve".