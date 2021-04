Vaccino Pfizer: immunità sopra il 91% a sei mesi da seconda dose

Titta Ferraro 1 aprile 2021 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

L'immunità garantita dal vaccino Pfizer arriva a coprire oltre sei mesi dopo la somministrazione della seconda dose. E' quanto emerge dai risultati delle sperimentazioni cliniche di Fase 3 del vaccino Covid-19 prodotto da Pfizer/BioNTech. Inoltre, il vaccino presenta un'efficacia del 100% contro la variante sudafricana. L'annuncio fa seguito a quello di ieri in cui si evinceva un'efficacia al 100% del vaccino Pfizer su un campione di volontari tra i 12 ed i 15 anni. Attualmente il vaccino è autorizzato solo per gli over 16.