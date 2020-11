Vaccino Pfizer efficace per oltre il 90%, Ftse Mib si impenna a oltre +4%

Titta Ferraro 9 novembre 2020 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Il vaccino Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech SE ha prevenuto oltre il 90% delle infezioni in uno studio su decine di migliaia di volontari. I risultati preliminari aprono la strada per chiedere un'autorizzazione alla FDA per l'uso di emergenza negli Stati Uniti alla fine del mese.Pfizer e il partner tedesco BioNTech sono i primi produttori di farmaci a mostrare dati di successo da uno studio clinico su larga scala di un vaccino contro il coronavirus.La notizia ha fatto schizzare ulteriormente in avanti i mercati con Piazza Affari arrivata a oltre +4% in area 20.500 punti, quasi raddoppiando i guadagni dopo la notizia diffusa da Pfizer.