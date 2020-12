Vaccino: Pfizer e BioNTech avanzano domanda di approvazione anche in Europa

Valeria Panigada 1 dicembre 2020 - 12:07

L'americana Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech hanno presentato la richiesta di autorizzazione per il loro vaccino anti-Covid anche in Europa, presentando la domanda all'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, dopo averla presentata la scorsa settimana negli Stati Uniti. Secondo gli ultimi risultati, il vaccino elaborato da Pfizer e BioNtech risulta efficace al 95%. Il loro annuncio arriva dopo che ieri Moderna ha presentato una doppia approvazione del suo vaccino, risultato efficace al 94,1%, sia negli Usa sia in Europa.