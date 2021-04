Vaccino Johnson & Johnson: autorità Usa chiedono agli Stati sospensione utilizzo per dubbi rischio trombosi, titolo -3%

Redazione Finanza 13 aprile 2021 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

La CNBC riporta che le autorità Usa Food and Drug Administration e Centers for Disease Control and Prevention chiederanno agli stati americani di fare una pausa nell'utilizzo dei vaccini prodotti dalla Johnson & Johnson a causa di dubbi sorti sul rischio trombosi legato alla loro somministrazione.Il titolo del colosso farmaceutico americano cede in premercato a Wall Street più del 3%.La CNBC riporta quanto emerso da un articolo del New York Times, secondo cui sei persone negli Stati Uniti avrebbero presentato "rari disordini tra cui la formazione di embolie".