Vaccino Covid per bambini 5-11 anni, Pfizer prepara 50 milioni di dosi in attesa ok della FDA

Titta Ferraro 29 ottobre 2021 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

In attesa del via libera al vaccino Pfizer/BioNTech per i bambini tra 5 e 11 anni, le due società hanno annunciato che prevedono di consegnare 50 milioni di dosi in più del loro vaccino COVID-19 al governo degli Stati Uniti entro la fine di aprile. L'annuncio arriva dopo che un gruppo di consulenti esterni della Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha votato martedì per raccomandare la sua autorizzazione per il vaccino nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Adesso l'ultimo passaggio è il via libera ufficiale da parte della FDAPfizer e BioNTech hanno affermato di aspettarsi di iniziare a spedire il vaccino immediatamente, in dosi pediatriche da 10 microgrammi, come indicato dal governo degli Stati Uniti.