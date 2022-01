Vaccini, ceo Moderna indica possibile necessità quarta dose entro autunno

Titta Ferraro 7 gennaio 2022 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Ilceo di Moderna, Stephane Bancel, ha rimarcato come l’efficacia dei booster contro il Covid-19 probabilmente diminuirà nel tempo e alcune persone potrebbero aver bisogno di una quarta dose entro l’autunno. Bancel ha affermato che l’efficacia dei richiami probabilmente diminuirà nel corso di diversi mesi, in modo simile a quanto accaduto con le prime due dosi. “Credo che avremo bisogno di booster nell’autunno 2022 e in avanti”, ha detto Bancel, aggiungendo che le persone più anziane o con condizioni di salute pregresse potrebbero aver bisogno di booster annuali per gli anni a venire. IL ceo di Moderna, intervenuto ieri a una conferenza organizzata da Goldman Sachs, ha anche affermato che sarebbe "sorpreso" quando arriveranno i dati nelle prossime settimane se emergerà che "reggono bene nel tempo", riferendosi alla forza dei booster di richiamo.