Vaccini Johnson & Johnson: 'FDA raccomanda sospensione, decisione presa con abbondanza di cautela'

Laura Naka Antonelli 13 aprile 2021 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

"Stiamo raccomandando una pausa nell'utilizzo di questo vaccino con abbondanza di cautela". E' quanto si legge in un comunicato dell'FDA (Food and Drug Administration) pubblicato su Twitter.Pochi minuti prima il New York Times aveva riportato - stando a quanto a sua volta reso noto dal sito della CNBC - l'indiscrezione secondo cui l'autorità federale preposta al controllo dei medicinali e dei beni alimentari (FDA per l'appunto) avrebbe chiesto, insieme al Centers for Disease Control and Prevention, di sospendere le vaccinazioni effettuate con il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson, a causa di dubbi sorti sul rischio trombosi legato alla loro somministrazione.Sono più di 6,8 milioni le dosi del vaccino inoculate negli Stati Uniti, e i funzionari dell'FDA stanno esaminando sei casi riportati di un tipo di embolia raro e grave (rare and severe type of blood clot)". L'FDA ha aggiunto che questi casi appaiono "estremamente rari"."Fino a quando il processo non sarà completato, raccomandiamo questa pausa - si legge ancora nel comunicato dell'FDA - Questa (pausa) è importante per assicurare che la comunità di health care sia consapevole della potenzialità di eventi avversi e possa organizzarsi, a causa dell'unico trattamento richiesto di fronte a questo tipo di emboli".