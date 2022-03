Vaccine stocks corrono a Wall Street, Moderna vola fino a +14%

Redazione Finanza 14 marzo 2022 - 17:12

MILANO (Finanza.com)

Scatto delle vaccine stock in scia al picco nei casi di COVID-19 in Cina, che potrebbe aumentare il sentiment del settore vaccini. Pfizer segna +4% a 52,3 dollari, Novavax +6,9% e Moderna addirittura +14% a 157,5 dollari.Ieri intanto il ceo di Pfizer, Albert Bourla, ha affermato che la quarta dose del vaccino COVID-19 sarà necessaria per mantenere livelli gestibili di ricoveri e infezioni lievi. "Le varianti stanno arrivando e Omicron è stata la prima... ma sappiamo anche che la durata della protezione non dura molto - ha detto Bourla - . Quindi quello che stiamo cercando di fare, e stiamo lavorando molto diligentemente in questo momento, è creare non solo un vaccino che protegga da tutte le varianti, incluso Omicron, ma anche qualcosa che possa proteggere per almeno un anno".