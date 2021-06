VTEX presenta alla SEC la domanda per l'IPO sul NYSE

simone borghi 28 giugno 2021 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

VTEX, fornitore Saas della piattaforma di commercio digitale VTEX per le aziende e i retailer, ha depositato una dichiarazione di registrazione tramite il modulo F-1 presso la SEC (Securities and Exchange Commission) Statunitense per i titoli e gli scambi, relativa a un’offerta pubblica iniziale delle sue azioni ordinarie di classe A. VTEX intende chiedere di quotare le sue azioni di classe A presso la Borsa di New York (New York Stock Exchange, NYSE) sotto il simbolo “VTEX”.Il numero di azioni di classe A che verranno offerte, così come la fascia di prezzo dell’offerta, sono due elementi che devono ancora essere determinati. Ogni offerta è soggetta alle condizioni di mercato, e non esistono certezze su se e quando un’offerta verrà conclusa o sui termini e la dimensione di tale offerta.