VIX schizza a un soffio dai picchi del 2008, Dow Jones a -30% dai livelli record

16 marzo 2020

MILANO (Finanza.com)

Si profila un'altra seduta al cardiopalma per Wall Street. Gli indici della maggiore borsa mondiale, dopo essere stati temporaneamente sospesi con cali superiori al 10%, si muovono in forte ribasso all'indomani della decisione della Federal Reserve ha portato i tassi a zero con l'avvio di un QE da ben 700 miliardi di dollari. UN'azione perentoria che ha fallito nel tentativo di mettere stop al panico sui mercati.Il Dow Jones è arrivato a toccare un minimo a 20.387 punti, con un calo di oltre il 12%, per poi attestarsi adesso a -8% circa. Dai record storici di febbraio il crollo dell'indice è del 30% circa, mentre l’S & P 500 è sceso in queste settimane del 28% e il Nasdaq Composite del 27%.L’indice di volatilità VIX, che indica la volatilità implicita a 30 giorni dell’S&P 500 e viene identificato come una misura della paura degli investitori, è salito sopra i 76 punti oggi, +30% rispetto a venerdì e sui nuovi massimi dai picchi toccati nel 2008 dopo il crac Lehman.