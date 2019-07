Usa: parole Powell 'evidenziano una Fed colomba'

Daniela La Cava 11 luglio 2019 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Cresce l'attesa per la riunione della Federal Reserve (Fed) di fine luglio, quando verranno ufficializzate le decisioni in tema di tassi. Ieri il presidente della banca centrale Usa, Jerome Powell, nel corso di una audizione alla Commissione dei servizi finanziari della Camera ha fornito qualche indizio in più in vista del meeting, sfoderando toni 'dovish' (colomba)."Le parole di Powell hanno evidenziato una Federal Reserve colomba - sottolinea James Lynch, investment manager fixed income di Kames Capital -. Ha riconosciuto la solidità del mercato del lavoro domestico, ma nella sua valutazione ha dato maggiore peso all’incertezza che in questo momento avvolge l’outlook globale". Alla luce di questo scenario gli esperti si attendono una mossa da parte della Fed già a luglio, con un taglio dei tassi di 25 punti base.