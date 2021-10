Usa, in attesa dei dati sul lavoro: "quadro molto incerto"

Daniela La Cava 5 ottobre 2021 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Tra gli appuntamenti macro più rilevanti della settimana spiccano i dati sul mercato del lavoro Usa (Labour Market report) di settembre in uscita venerdì. "Il quadro si presenta assai incerto, perchè le indicazioni non sono per un report molto positivo. I sussidi di disoccupazione sono saliti, nelle scorse settimane, e alcune survey hanno deluso (altre no)", afferma Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr, che si chiede se "esiste un livello dei numeri abbastanza mediocre da fermare la mano alla Fed sul tapering". A mio parere, aggiunge l'esperto, se esiste, è un livello molto basso. "Se lo colpiamo, credo che lo sconforto del mercato per lo stato dell'economia sarà superiore al sollievo per il rinvio del tapering, anche se dollaro e tassi scenderanno di un bel pò. Ma secondo me avremo un report poco entusiasmante, ma non orrendo".