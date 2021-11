Usa, giù l'indice Ism manifatturiero: scende a 60,8 punti

Luca Losito 1 novembre 2021 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

A ottobre, l'Ism manifatturiero - l'indice che misura la performance del settore manifatturiero negli Stati Uniti - è calato meno del previsto rispetto al mese precedente, facendo comunque segnare il diciassettesimo mese consecutivo in espansione (sopra i 50 punti).Registrati 60,8 punti, dopo i 61,1 di settembre, con le attese degli analisti che stimavano un ribasso a 60,6. L'indice sull'occupazione è salito a 52 punti dai 50,2 del mese precedente e sopra i 49,6 punti attesi. Il dato sui nuovi ordini è calato da 66,7 a 59,8, contro attese per 66,9 punti, quello sui prezzi pagati è salito da 81,2 a 85,7, contro attese per 81,2.