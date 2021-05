Usa favorevoli a sospensione brevetti su vaccini, Moderna affonda -6% a Wall Street

Titta Ferraro 6 maggio 2021 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Ieri il titolo Moderna ha chiuso a $ 162,84, segnando un -6,19%. A pesare è l'annuncio della Casa Bianca che sostiene l'idea di sospendere i brevetti sui vaccini Covid. Il presidente americano Joe Biden ha detto di appoggiare la richiesta di sospendere la proprietà intellettuale delle case farmaceutiche per aumentare la produzione delle fiale, fino a quando perdurerà lo stato di pandemia. "Anche se questa mossa potrebbe accelerare il lancio globale dei vaccini e salvare vite umane, comporta ovvie conseguenze negative per quelle aziende che hanno speso enormi quantità di denaro per lo sviluppo di tali trattamenti", rimarcano questa mattina gli esperti di IG.Intanto oggi Moderna diffonderà i conti del primo trimestre 2021. E' atteso un EPS di 2,04 dollari, in aumento del 682,86% rispetto al trimestre dell'anno precedente. La stima del consensus Zacks indica ricavi per 1,97 miliardi, in aumento del 23351,43% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.