Usa: arriva l'ok del CDC, sì efficace da subito ai vaccini anti-Covid Pfizer per bambini di età 5-11 anni

Laura Naka Antonelli 3 novembre 2021 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

Vaccini anti-Covid anche ai più piccoli negli Stati Uniti. Il CDC - Centers for Disease Control and Prevention, agenzia federale Usa facente parte del dipartimento della Salute - ha rilasciato l'autorizzazione alle dosi dei vaccini prodotti da Pfizer per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Il direttore del CDC, dottor Rochelle Walensky, ha in particolare dato il via libera dopo la raccomandazione unanime arrivata dalla Commissione di consulenza per le pratiche di immunizzazione. Le vaccinazioni ai più piccoli potranno essere somministrate da subito. Il titolo Pfizer è piatto in premercato a Wall Street.