Usa: Ism e Pmi mostrano come economia arranca poco sopra il livello di stagnazione (analisti)

4 ottobre 2019

MILANO (Finanza.com)

Dopo l'Ism manifatturiero diffuso martedì scorso (minimi a dieci anni), è arrivata la seconda doccia fredda per l'economia americana con la pubblicazione ieri pomeriggio dell'Ism non manifatturiero di settembre che ha deluso il mercato, calando di 3,8 punti, ai minimi da agosto 2016 e sotto la più bassa delle 66 stime raccolte da Bloomberg."Una sostanziale conferma che anche negli Stati Uniti la debolezza del manifatturiero sta contagiando i servizi (che qui sono l'85% e passa della storia) e che l'economia USA non è più immune dal rallentamento globale", afferma Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr, secondo il quale però "i famigerati Ism siano in ritardo. Come ho mostrato ieri a proposito del manifatturiero, anche l'Ism non manufacturing, pur col suo crollo, non è ancora giunto sul livello indicato dal Pmi Markit da maggio scorso".Detto questo, aggiunge Sersale, è un fatto che non c'è più discussione tra Ism e Pmi, entrambi le survey mostrano l'economia Usa che arranca poco sopra il livello di stagnazione. Una bella doccia fredda per un mercato che aveva fatto la bocca alle costanti sorprese positive sui dati che avevano portato il Citi Surprise index su di 100 punti dalla primavera.