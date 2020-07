Usa: Federal Reserve lascia tassi fed funds invariati: 'economia dipenderà da sviluppi coronavirus'

Laura Naka Antonelli 30 luglio 2020 - 07:07

La Federal Reserve di Jerome Powell ha lasciato i tassi sui fed funds invariati nel range compreso tra lo zero e lo 0,25%, come da attese. La decisione è stata presa all'unanimità dal Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, che ha reso noto che il trend dell'economia americana dipenderà in modo significativo dagli sviluppi del coronavirus. La crisi attuale, ha aggiunto, peserà in modo significativo sull'attività economica, sull'occupazione e sull'inflazione nel breve periodo. Certo, ha precisato il Fomc, l'economia e l'occupazione sono in qualche modo migliorati negli ultimi mesi. Ma i loro livelli rimangono ben al di sotto di quelli di inizio anno, prima dell'emergenza del coronavirus COVID-19.