Usa: FDA dice ok a booster vaccini Moderna e Johnson&Johnson. Titoli in rialzo a Wall Street

Laura Naka Antonelli 21 ottobre 2021 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Titolo Moderna in rialzo di oltre l'1,65% dopo la notizia relativa alla decisione della FDA (Food and Drug Administration) di dare il via libera alle dosi 'booster' di vaccini anti-Covid prodotte dal colosso farmaceutico americano. L'autorizzazione è stata rilasciata anche per il booster di Johnson&Johnson, dopo l'ok dato alla terza dose di Pfizer, nel mese di settembre. Il J&J segna tuttavia un lieve progresso. Lievemente in rialzo anche Pfizer.