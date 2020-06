Usa, Dudley: 'nessun limite a crescita bilancio Fed'. L'ammissione: 'creati episodi di azzardo morale'

Laura Naka Antonelli 3 giugno 2020 - 15:29

"Non c'è nessun limite su quanto il bilancio della Federal Reserve potrebbe crescere". E' quanto ha detto William Dudley, ex presidente della Federal Reserve di New York. "Alcuni interventi della Fed - ha aggiunto l'economista - hanno creato tuttavia episodi di azzardo morale".Non per niente proprio nelle ultime ore gli analisti di Brown Brothers Harriman (BBH) hanno intanto scritto in una nota che "il bilancio della Fed è balzato del 70% dalla fine di febbraio a oggi, rispetto al +18% della Bce e il +8% della Bank of Japan. In poche parole, la Fed è stata molto più aggressiva con il suo Quantitative easing rispetto alle altre controparti".Proprio la crescita abnorme del bilancio della Fed avrebbe . messo sotto pressione, secondo gli analisti di BBH, il dollaro."C'è un dibattito su cosa abbia affossato le quotazioni del dollaro - si legge nella nota - E' il debito nazionale che sta lievitando? E' il debole outlook per l'economia americana? E' il rischio politico che deriva dalle forti tensioni sociali (scatenate dall'uccisione di George Floyd, l'afroamericano deceduto a Minneapolis per asfissia mentre veniva braccato dal poliziotto Derek Chauvin?)"."Tutti questi fattori (e forse altri) hanno contribuito alle oscillazioni del dollaro - recita ancora la nota - Ma, visto che noi la pensiamo all'antica, crediamo che sia la politica monetaria il principale fattore che sta condizionando i movimenti sul forex".Ed è vero che i tassi sono a zero in tutte le economie avanzate. Ma gli analisti hanno descritto con cifre piuttosto bene la differenza tra i bilanci della Bce, della Fed e della Bank of Japan.