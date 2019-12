Usa-Cina, Mnuchin: accordo Fase 1 'storico'. Pechino acquisterà $50 mld prodotti agricoli Usa

Laura Naka Antonelli 16 dicembre 2019 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

"Questo è un accordo storico". Così il segretario al Tesoro Usa Steve Mnuchin, nel commentare l'intesa sulla Fase 1 che gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping hanno raggiunto sulla "Fase 1": primo passo verso un accordo che mira a porre fine alla guerra dei dazi, o anche guerra commerciale, combattuta in questi ultimi due anni. Il presidente americano Trump ha annunciato venerdì scorso che, in base ai termini dell'accordo, la Cina acquisterà "molto presto" altri prodotti agricoli per un valore di $50 miliardi. In modo più specifico, Reuters ha riportato che il rappresentante al Commercio Usa Robert Lighthizer ha detto ai giornalisti che la Cina acquisterà almeno $16 miliardi di prodotti agricoli in ognuno dei prossimi due anni. L'articolo ha calcolato che questi acquisti potrebbero raggiungere di conseguenza un valore totale vicino a $50 miliardi nel 2020 e 2021. Il consulente economico alla Casa Bianca ha parlato di acquisti di un ammontare compreso tra $40 e $50 miliardi nei prossimi due anni. Lighthizer ha poi detto che l'accordo commerciale sulla Fase 1 dovrebbe essere firmato la prima settimana di gennaio. Non è ancora chiaro, tuttavia, se gli Usa cancelleranno alcuni dazi imposti ai prodotti cinesi, condizione che Pechino ha considerato sine qua non per il raggiungimento della Fase 1.