Un'altra donna alla guida dell'Fmi: è l'economista bulgara Kristalina Georgieva

Laura Naka Antonelli 26 settembre 2019 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Il board del Fmi ha scelto Kristalina Georgieva, economista e politica bulgara, al momento direttrice generale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Agenzia internazionale per lo sviluppo, come direttore generale."Sono onorata. E' una grande responsabilità essere alla guida del Fmi in un momento in cui la crescita economica globale continua a deludere, le tensioni commerciali persistono e il debito è a livelli storicamente alti".Georgieva sostituirà Christine Lagarde alla guida del Fondo Monetario Internazionale, a partire dal prossimo 1° ottobre. Lagarde, a sua volta, prenderà il posto di Mario Draghi alla guida della Bce il prossimo 1° novembre.