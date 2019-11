Uber: sospesa licenza a Londra, titolo giù nel pre-market di Wall Street

Valeria Panigada 25 novembre 2019 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Attenzione oggi al titolo Uber che potrebbe aprire in deciso ribasso a Wall Street. Nella sessione pre-market l'azione segna un calo di quasi 6 punti percentuali (-5,6%). A pesare è la sospensione della licenza a Londra per ragioni di sicurezza. Uber rischia di perdere la licenza per operare nella capitale britannica dopo che l'autorità Transport for London ha scoperto che oltre 14.000 viaggi erano stati effettuati con autisti non correttamente assicurati. Londra è il più grande mercato di Uber in Europa. Uber ha tempo 21 giorni per fare appello alla sentenza. Nel frattempo, la società californiana di trasporto auto privato potrà continuare a offrire il proprio servizio.