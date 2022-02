Uber ringrazia vaccini anti-Covid: fatturato vola di oltre 80%, meglio delle attese. Bene mobilità e delivery

Laura Naka Antonelli 10 febbraio 2022 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Uber Technologies, la società di San Francisco che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato, ha annunciato di aver riportato nel quarto trimestre dell'anno un utile per $892 milioni, sostenuto dal balzo del fatturato.Il giro d'affari è volato dell'83% a $5,8 miliardi, meglio dei $5,34 miliardi attesi, grazie alla ripresa delle attività sostenuta dalla riapertura dell'economia - dei servizi - dopo la fase più buia della pandemia Covid-19. Il titolo balza nelle contrattazioni afterhours di Wall Street di quasi +6%."Ovviamente il Covid continua a far parte delle nostre vite - ha commentato il ceo Dara Khosrowshahi.- Ma il lato positivo è che il suo impatto sta diventando sempre più debole, mentre noi impariamo a vivere con il virus. I lockdown sono meno severi, e i vaccini sono disponibili in tutto il mondo".L'eps di Uber si è attestato a 44 centesimi.Guardando ai risultati per settori, il business della mobilità, misurato dalle prenotazioni degli utenti al servizio di taxi privato, si è attestato nel quarto trimestre del 2021 a $11,3 miliardi, in crescita del 67% su base annua.Le attività di delivery - che comprendono il business di Uber Eats - sono cresciute del 34% su base annua, a $13,4 miliardi.