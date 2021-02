Uber punta su consegne alcolici: titolo +5% dopo annuncio acquisizione Drizly per $1,1 miliardi

Laura Naka Antonelli 2 febbraio 2021 - 15:25

Uber ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare Drizly, società di servizi per la consegna di alcolici, per un valore di $1,1 miliardi in azioni e cash. A seguito della transazione, i servizi offerti da Drizly saranno integrati nell'APP Uber Eats. L'APP di Drizly verrà conservata. Fondata nel 2012, Drizly è diventata leader nel mercato delle consegne di bevande alcoliche on-demand degli Stati Uniti, prestando servizio in 1.400 città. Il titolo di Uber, società di trasporto auto privato, sale di oltre il 5% in premercato, a $55,40.