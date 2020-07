Uber acquista l'app Postmates, titolo corre nel pre-market (+9%)

Valeria Panigada 6 luglio 2020 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Attenzione oggi al titolo Uber, che potrebbe partire in quarta a Wall Street. Nella sessione pre-market l'azione del servizio di trasporto auto privato segna un balzo in avanti del 9,2%. Oggi Uber ha confermato di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisto della app di consegna cibo Postmates per 2,65 miliardi di dollari tutto in azioni. Uber emetterà circa 84 milioni di azioni per acquistare il 100% di Postmates. Dopo la chiusura dell'operazione, prevista per il primo trimestre del 2021, Uber prevede di mantenere l'app di Postmates separata dalla propria app di servizi di consegna di cibo Uber Eats.