USA fanno dietrofront con regole anti-Covid più rigide, raccomandate le mascherine per vaccinati

Redazione Finanza 28 luglio 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Il Center for Diseases Control and Prevention (CDC) ha raccomandato alle persone completamente vaccinate di ricominciare a indossare le mascherine al chiuso in luoghi con alti tassi di trasmissione di Covid. La guidance aggiornata arriva in un momento in cui i contagi sono in decisa ascesa (superata quota 100mila al giorno per la prima volta da febbraio) e in vista dell'autunno quando si prevede che la variante delta provocherà un’altra ondata di nuovi casi e molte aziende prevedono di riportare i lavoratori in ufficio. Raccomandate anche le mascherine per i bambini che vanno a scuola.Gli Stati Uniti fanno così un passo indietro nella loro lotta contro il Covid-19. In aggiunta, il presidente Joe Biden ha affermato che sta prendendo in considerazione un ordine per la vaccinazione di tutti i dipendenti federali.