UPS: titolo vola di oltre +9% a Wall Street dopo trimestrale. Colosso annuncia aumento dividendi +49%

Laura Naka Antonelli 1 febbraio 2022 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

UPS in rally di oltre il 9% in premercato a Wall Street, dopo che il colosso americano delle spedizioni ha annunciato una trimestrale che ha battuto le stime del consensus, comunicando tra l'altro un aumento dei dividendi del 49%, a $1,52 per azione.L'eps su base adjusted di Ups si è attestato nel quarto trimestre del 2021 a $3,59, meglio dei $3,10 attesi dagli analisti.UPS ha assistito inoltre a un balzo del fatturato pari a +11,5% a $27,77 miliardi.Il gruppo ha emesso una guidance migliore del consensus, prevedendo per il 2022 un fatturato di $102 miliardi circa, oltre i $100 miliardi attesi in media dal consensus di Refinitiv-IBES.La notizia fa da assist anche al titolo della rivale di UPS, FedEx, che avanza del 3,6% circa.