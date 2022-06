Twitter si prepara a fornire a Musk dati su account falsi

Twitter si prepara a fornire a Elon Musk l’accesso ai dati per valutare il numero di account falsi sulla piattaforma, nel tentativo di portare avanti l’acquisizione concordata da 44 miliardi di dollari del social media da parte del miliardario di Tesla. È quanto riporta il “Washington Post”. Gli avvocati coinvolti nell’operazione non avrebbero confermato l’accordo sulla condivisione dei dati e Musk non ha rilasciato alcun commento su questa questione su Twitter. Musk ha fatto sapere che l’accordo non potrà procedere a meno che la società non fornisca maggiori informazioni sugli account falsi.