Twitter: modifiche IOS di Apple danneggiano meno del previsto e titolo corre dopo i conti

Titta Ferraro 27 ottobre 2021 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Twitter ha riportato nel 3° trimestre 2021 una perdita rettificata di 54 centesimi per azione, mentre gli analisti puntavano a un utile per azione di 15 centesimi. In linea con le attese i ricavi pari a 1,28 miliardi di dollari, in crescita del 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Il social media ha affermato che l'impatto delle modifiche iOS apportate da Apple "è rimasto modesto". La società ha raggiunto 211 milioni di utenti nel trimestre, con un aumento del 13% e un'accelerazione rispetto alla crescita dell'11% nel secondo trimestre.Le azioni di Twitter sono salite del 3,5% nelle negoziazioni after-hours.