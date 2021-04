Twitter ha cercato di acquisire Clubhouse per 4 miliardi di dollari

Titta Ferraro 8 aprile 2021 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Clubhouse, l'App social con chat audio lanciata un anno fa e che fa sempre più proseliti negli ultimi mesi, sarebbe finita nel mirino di Twitter. I social network creato da Jack Dorsey, stando a quanto riporta Bloomberg News, avrebbe tenuto discussioni negli ultimi mesi per acquistare l'app audio dando una valutazione di 4 miliardi di dollari. L'articolo specifica che le discussioni non sono più in corso.Clubhouse ha sede a San Francisco e la sua popolarità è aumentata a dismisura dopo le apparizioni dei miliardari Elon Musk e Mark Zuckerberg, inducendo sempre più persone a scaricarla durante la pandemia.L'App, disponibile per il momento su IOS, consente solo su invito alle persone di discutere vari argomenti in chat audio, ha raggiunto i 10 milioni di utenti attivi settimanali.