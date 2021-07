Twitter brinda a bilancio II trimestre, rally fino a +9%. Boom fatturato, crescita più forte dal 2014

Laura Naka Antonelli 23 luglio 2021 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Titolo Twitter in forte rialzo in afterhours dopo la pubblicazione dei risultati di bilancio da parte della società di microblogging gestita dal ceo Jack Dorsey. L'utile netto adjusted si è attestato a 20 centesimi per azione, rispetto ai 7 centesimi attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv. Il fatturato è stato pari a $1,19 miliardi, meglio degli $1,07 miliardi previsti dal consensus e in crescita del 74% su base annua. Il ritmo di crescita del fatturato è stato il più alto dal 2014.Il titolo balza del 5,65% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, ma è arrivato a segnare un rally del 9%.Le entrate pubblicitarie incassate da Twitter sono volate dell'87% su base annua a $1,05 miliardi, a fronte di utenti attivi monetizzabili giornalieri pari a 206 milioni, rispetto ai 206,2 milioni previsti dagli analisti intervistati da StreetAccount.Dopo la perdita incassata nel secondo trimestre del 2020, pari a 1,38 miliardi, Twitter ha concluso il secondo trimestre del 2021 con un utile netto di $65,6 milioni.Riguardo alla guidance, Twitter ha detto di prevedere per il terzo trimestre dell'anno un fatturato compreso tra $1,22 e $1,30 miliardi, rispetto agli $1,17 miliardi stimati dagli analisti intervistati da Refinitiv.Per tutto il 2021, il gruppo stima che le spese complessive saliranno di almeno il 30% e che il fatturato crescerà comunque a un ritmo più veloce delle spese.Da segnalare che il titolo Twitter ha guadagnato il 29% dall'inizio del 2021, a fronte del +16% dell'indice S&P 500.