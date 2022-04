Twitter: S&P pone il rating BB+ in 'creditWatch negativo'

Redazione Finanza 26 aprile 2022 - 10:58

S&P Global Ratings si focalizza sull'operazione Twitter-Elon Musk. L'agenzia di rating Usa ha annunciato di avere posto il rating di Twitter (BB+) in 'creditWatch negativo' a seguito dell’accordo di acquisizione pari a 44 miliardi di dollari da parte del big di Tesla. S&P Global Ratings si aspetta di concludere il posizionamento in creditWatch, che potrebbe risultare in un downgrade di diversi notch sia della società sia del suo debito, una volta che l’acquisizione proposta sarà conclusa e sarà possibile valutare la struttura patrimoniale, la strategia operativa e la governance della società come entità privata.