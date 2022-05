Twitter: Elon Musk sarà ceo del social media dopo acquisizione. Tesla giù a Wall Street

Laura Naka Antonelli 5 maggio 2022 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk ricoprirà temporaneamente la carica di ceo di Twitter dopo il completamento dell'acquisizione del social network lanciata dal fondatore di Tesla per un valore di $44 miliardi. E' quanto ha reso noto David Faber della Cnbc. L'attuale numero uno del colosso produttore di auto elettriche TSLA dovrebbe ricoprire l'incarico per qualche mese, si legge in un articolo della Cnbc. Il titolo Twitter (TWTR) sale a Wall Street del 2,7%, mentre Tesla perde l'1,5%.