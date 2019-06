Trump vs Fed: "Tagli ai tassi per competere con la Cina. Powell? Ho diritto di licenziarlo"

Alessandra Caparello 26 giugno 2019 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Torna a tuonare contro la Federal Reserve il presidente americano Donald Trump. La Federal Reserve dovrebbe tagliare i tassi per permettere agli Usa di competere con la Cina, ha sottolineato il presidente nel corso di un’intervista a Fox Business. In merito al governatore Jerome Powell parole ancora più dure. "Lasciate che mostri quanto è tosto. Non sta facendo un buon lavoro" ha sottolinea l’inquilino della Casa Bianca affermando che "non ha mai" suggerito di volere degradare Powell ma che ha comunque "il diritto di degradarlo, ho il diritto di licenziarlo".