Trump: via libera FDA a clorochina (farmaco anti-malaria) per curare il Covid-19

Titta Ferraro 19 marzo 2020 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la clorochina, un farmaco usato per curare la malaria e l'artrite grave, è stata approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) per testarla come trattamento contro il coronavirus COVID-19.nei giorni scorsi un virologo francese, Didier Raoult, aveva dichiarato a Les Echos che nei test clinici era risultato che il 75% dei pazienti infettati da Covid-19 guarivano dopo 6 giorni di cura con il Plaquenil, uno dei nomi commerciali della clorochina.