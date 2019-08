Trump va all'attacco dei manager case auto

Daniela La Cava 22 agosto 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Il presidente Usa, Donald Trump, passa all'attacco dei manager delle case automobilistiche americane. E come spesso accade l'attacco è sferrato da Twitter. "I leggendari Henry Ford e Alfred P. Sloan, i fondatori di Ford Motor Company e di General Motors, si stanno rivoltando nella tomba di fronte alla debolezza degli attuali dirigenti delle case automobilistiche disposti a spendere più soldi su un'auto non sicura e che costa ai consumatori 3.000 in più. Pazzesco!", torna a scrivere sul social il numero uno della Casa Bianca. Un nuovo messaggio arrivato dopo che i big dell'auto sembrerebbero non avere accolto con entusiasmo la sua proposta sulle emissioni.